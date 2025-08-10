Yüksekova\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çatma köyü yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ