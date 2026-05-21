Yüksekova merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama

Yüksekova merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama
21.05.2026 08:41  Güncelleme: 08:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari merkezli eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçundan 33 şüpheli yakalandı; 27'si tutuklandı. Suç ağının 6 milyar TL illegal işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis üzerinden elde edilen suç gelirlerini akladıkları ve yaklaşık 6 milyar lira illegal işlem hacmine ulaştıkları belirlenen 33 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde; "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK 282)" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşu hesapları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, suç ağının yalnızca yerel ayağında yer alan şüphelilerin 6 milyar Türk Lirası tutarında astronomik bir illegal işlem hacmine ulaştıkları saptandı.

Şüphelilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin deşifre edilmesinin ardından ekipler, 18 Mayıs 2026 günü saat 06.00'da operasyon için düğmeye bastı. Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri başta olmak üzere illegal finans ağının uzantılarının bulunduğu Van ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 33 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27'si, "yasa dışı bahis oynatmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Hakkari, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek: 26,4 milyarlık yasa dışı bahis ağı çökertildi Bakan Gürlek: 26,4 milyarlık yasa dışı bahis ağı çökertildi
EFES-2026’da güç gösterisi Yerli silahlar ilk kez sahada EFES-2026’da güç gösterisi! Yerli silahlar ilk kez sahada
Oytun Erbaş’tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz Oytun Erbaş'tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
Festivalde anne-kız dehşeti: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler Festivalde anne-kız dehşeti: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler!
Yıldız isme servet değerinde hediye, 1 saniye düşünmeden reddetti Yıldız isme servet değerinde hediye, 1 saniye düşünmeden reddetti

08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:10
Şarkıcı Mabel Matiz uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı
Şarkıcı Mabel Matiz uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı
08:03
İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu’nu kapatmayı düşünüyor
İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatmayı düşünüyor
07:30
ABD’de gizemli madde alarmı 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı
ABD'de gizemli madde alarmı! 3 kişi öldü, 18 ilk yardım görevlisi hastaneye kaldırıldı
07:21
Dubai’de konser veren Rafet El Roman’ın dansı geceye damga vurdu
Dubai’de konser veren Rafet El Roman'ın dansı geceye damga vurdu
07:03
Bakan Şimşek duyurdu Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı
Bakan Şimşek duyurdu! Türkiye’de kripto ATM’leri yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 08:44:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Yüksekova merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.