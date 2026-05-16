Yüksekten Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Taşgüney köyü Erdoğdu Mahallesi'nde yüksekten düşen 60 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Hasan Özçelik, bir binada hasır üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Özçelik için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Hasan Özçelik kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Taçahmet köyü Kapan Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Özçelik'in cenazesi, Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİNOP