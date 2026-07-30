Yüksekten Düşen Genç Hava Ambulansıyla Malatya\'ya Sevk Edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan 22 yaşındaki genç, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesinde yüksekten düşme sonucu yaralanan H.C. (22), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan hastanın ileri tetkik ve tedavisi için hava ambulansı talep edildi.

Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edilen H.C. tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.