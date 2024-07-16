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Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

Kalıp çakmak isterken aşağıya düştü

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir inşaat işçisi, kalıp çakmak istediği sırada yüksekten düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu yakınlarında devam eden bir inşaatta kalıpçı olarak çalışan Fatih B. isimli işçi, kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen Fatih B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih B.'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.