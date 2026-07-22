Yüksel Işık, Askere Uğurlandı

Hakkari'deki Cilo Dağı'nda zirve tırmanışı yaparken irtibatı kesilen ve bir hafta sonra cansız bedenine ulaşılan emekli astsubay, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. 61 yaşındaki dağcı Yüksel Işık'ın cenazesinde askeri tören yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da BUDAK Dağcılık Kulübü üyesi, 30 yıllık lisanslı dağcı ve rehberlik yapan emekli astsubay Yüksel Işık (61), yıllardır Türkiye'deki birçok dağa birlikte tırmanış gerçekleştirdiği dağcı arkadaşı Sedat Türe ile birlikte 13 Temmuz Pazartesi günü öğlen saat 13.00 sularında Cilo-Sat Dağları'nda yer alan Cennet Cehennem Vadisi'ndeki Bala Süpha Dürek Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdi. İki dağcı her yıl aynı zamanda aynı bölgede tırmanış gerçekleştirdikleri 3 bin rakıma kadar birlikte geldi. Ancak Yüksel Işık, zirveyi görmek istediğini söyleyince Sedat Türe çok yorulduğunu belirterek kendisinin çıkamayacağını belirtti. Türe'nin tüm ısrarına rağmen emekli astsubay Yüksel Işık tırmanma ipini de alarak 3 bin metreden zirveye devam etti. 2 saatlik bir tırmanışın ardından zirveye ulaşan Işık, saat 15.05'te Whatsapp üzerinden aile grubunu görüntülü arayarak aile fertleriyle görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Işık, bu görüşme sırasında ailesine zirvedeki buzulları ve etraftaki dağları gösterdi. Arkadaşı Sedat Türe'nin aşağıda beklediğini ve kendisinin de hava kararmadan yanında olması gerektiğini anlatan Yüksel Işık, vadide telefonun çekmediğini, kendisini merak etmemelerini söyleyip telefonu kapadı ve o andan itibaren irtibat kesildi.

Yüksel Işık'ın yanına gelmesini bekleyen Sedat Türe, uzun süre bekledikten sonra kamp alanına döndü. Arkadaşının oraya da gelmediğini görünce 7 saatlik bir yürüyüşün ardından aşağıya inen Türe, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Jandarma karakoluna götürülen Türe, ifadesinin alınmasının ardından kayıp ihbarında bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp olduğu değerlendirilen dağcıya ulaşabilmek için zorlu arazi şartlarında geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı.

Bir hafta sonra korucular tırmanma ipini gergin halde buldu

Kayıp ihbarından bir hafta sonra köy korucuları tarafından buzula saplı ve gergin halde bulunan tırmanma ipinin Yüksel Işık'a ait olduğu belirlendi. Bursalı dağcının yerini tespit eden korucular çapanın saplı olduğu kayadan 61 metre aşağıda olduğu belirlenen Bursalı dağcının yanına gerekli ekipmanlara sahip olmadıkları için inemeyip geri çekilmek zorunda kaldı. Ardından bölgeye ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri ve Yüksel Işık'ı bulmak için Bursa'dan olay yerine giden dağcı arkadaşları, Işık'ın bulunduğu yere indi ve ardından yapılan inceleme sonrası Bursalı dağcının hayatını kaybetmiş olduğu anlaşıldı. Yoğun uğraşlar sonrası Yüksel Işık'ın cansız bedeni bulunduğu yerden alınıp aşağıya indirildi.

Memleketinde askeri törenle uğurlandı

Dün Hakkari'de kendisi için askeri tören düzenlenen emekli Astsubay Yüksel Işık'ın cenazesi bugün memleketi Bursa'da da askeri törenle karşılandı. Ataevler Mahallesi Ata Caddesi üzerindeki evine askerler eşliğinde ve Türk bayrağına sarılı tabutla getirilen Yüksel Işık için dualar edilip yakın çevresinden helallik istendi. Askerler eşliğinde FSM Camii'ne getirilen Işık, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fethiye mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze töreni sırasında zaman zaman ayakta durmakta güçlük çeken eşi Müzeyyen Işık ile kızı Asya Işık'ı yakın akrabaları teselli etti. Eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Müzeyyen Işık, "Hakkım sana helal olsun sen bana masal gibi bir hayat yaşattın, sana veda etmiyorum çünkü her gün ziyaretine geleceğim" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze törenine askeri erkanın yanında Yüksel Işık'ın aynı devre asker arkadaşları ile arama kurtarma ekiplerinin başkanları katıldı. - BURSA