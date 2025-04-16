Yumrukla ölüm: Müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Yumrukla ölüm: Müebbet hapis cezası

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Antalya'da çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı yumruklayarak öldüren Kıvanç Şenöz'e müebbet ceza.

16.04.2025 18:53
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Tek yumrukla öldürülen çiçekçi davasında sanığa müebbet hapis cezası verildi

ANTALYA - Antalya'da eşinin fotoğrafını sosyal medyada gördüğü gerekçesiyle çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı yumruklayarak öldüren Kıvanç Şenöz, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa, maktulün ailesine hakaret ettiği gerekçesiyle ayrıca 36 bin TL adli para cezası verildi.

Antalya'da çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı tek yumrukla darp ederek ölümüne neden olan Kıvanç Şenöz'ün yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kıvanç Şenöz SEGBİS aracılığıyla katılırken, müşteki taraf ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme heyeti, savcılığın esas hakkındaki mütalaası doğrultusunda hükmünü açıkladı. Sanık Kıvanç Şenöz, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca maktulün ailesine yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle sanığa 36 bin TL adli para cezası verildi.

Karar öncesi söz verilen maktulün annesi, "Oğlum feci şekilde can verdiği için ağır ceza almasını istiyorum. Yüzü gülmesin" ifadelerini kullandı. Baba Yıldırıcı ise sanığın yerde hareketsiz yatan oğluna darp uygulamaya devam ettiğini belirterek, "Yerde hareketsiz yatan bir çocuğun kafa tasını ağır şekilde yere vuruyor. Artı bir de doktorluk yapıyor. Kaldırıyor, yere yatırıyor, tokat atıyor. Doktorlar bunun çok yanlış olduğunu söyledi. Çocuğumuzun hayatını söndürdü. Gül gibi çocuğumuzu, ümidimizi kaybettik" dedi.

Sanığın avukatının savunması sırasında maktulün annesinin, "Yeter, ben kendimi mi asayım? Sen kimi savunuyorsun?" şeklindeki tepkisi dikkat çekti.

Sanık Kıvanç Şenöz ise son sözünde, "Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için üzgünüm. Aileden özür diliyorum" dedi.

Olayın geçmişi

Olay, 12 Ekim 2024 tarihinde Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İddianameye göre sanık Kıvanç Şenöz, yabancı uyruklu eşiyle birlikte sosyal medya üzerinden çiçek satışı yapıyordu. Sanık, eşiyle birlikte çekilen çiçekli bir fotoğrafın çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sosyal medya hesabında paylaşılmış olduğunu gördü.

Bunun üzerine Yıldırıcı'yı 11 Ekim günü telefonla arayan sanık, "Benim karşıma çıkmayın, seni bulduğum yerde affetmem" sözleriyle ölümle tehdit etti. Aynı gün Yıldırıcı'nın kardeşi Firdevs Yıldırıcı ile de konuşan Şenöz, tehditlerini sürdürerek "Sizin faturanızı keseceğim" ifadelerini kullandı.

Sanığın olay günü, maktulün dayısı olan Ali Okur'u da arayarak "Döveceğim, öldüreceğim" dediği ve Altınova'daki çiçekçi deposunda buluştuğu belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Şenöz hiçbir konuşma yapmadan Yıldırıcı'ya doğrudan yumruk attı. Yere düşen Yıldırıcı'ya tekme atan sanık, daha sonra iki eliyle yerden kaldırıp bir kez daha yere vurdu. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 29 yaşındaki Eşref Yunus Yıldırıcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık da esas hakkındaki mütalaasında aynı cezayı istedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yumrukla ölüm: Müebbet hapis cezası - Son Dakika

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