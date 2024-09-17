Emekli öğretmenin cesedi gölette bulundu - Son Dakika
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Emekli öğretmenin cesedi gölette bulundu

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Daday ilçesindeki Yumurtacı Göleti'nde yapılan incelemelerde, gölette bulunan cesedin 69 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Sezer'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17.09.2024 10:52
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Olay, Daday ilçesi Yumurtacı Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreden geçen vatandaşlar gölet üzerinde bir cesedin yüzdüğünü fark etti. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine gölete jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, cesedi kıyıya çıkarttı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

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YAPILAN İNCELEMELERDE CESEDİN EMEKLİ ÖĞRETMENE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerin ardından cesedin, 69 yaşındaki Mehmet Sezer isimli emekli öğretmene ait olduğu belirlendi. Sezer'in cenazesi, yapılan inceleme sonrası Daday Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emekli öğretmenin cesedi gölette bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emekli öğretmenin cesedi gölette bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • bayram yilmaz:
    Daday ne Bu nasıl haber? Sanki, İstanbul, Ankara dan bahsediyor. 4 0 Yanıtla
  • Murat BEYDÜZ:
    Daday nere kanka 3 0 Yanıtla
  • ramazan bacı:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun İnşaallah 0 0 Yanıtla
  • Metin Açıkgöz:
    Kastamonu Daday 0 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    1 cocuklari 2 yeni karisi 0 0 Yanıtla
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