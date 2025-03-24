Yumurtalık Belediyesi'nden Gıda Denetimleri ve Temizlik Çalışmaları - Son Dakika
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Yumurtalık Belediyesi'nden Gıda Denetimleri ve Temizlik Çalışmaları

Yumurtalık Belediyesi\'nden Gıda Denetimleri ve Temizlik Çalışmaları

Yumurtalık Belediyesi, halk sağlığı önceliğiyle gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Temizlik çalışmaları ve güvenlik önlemleri de artarak devam ediyor.

24.03.2025 11:57  Güncelleme: 12:00
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Adana'nın Yumurtalık Belediyesi, halk sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak ilçede temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Yumurtalık Belediyesinin ilçede kapsamlı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Halkın sağlığı ve güvenliği için yoğun mesai harcadığı belirtilen belediye ekiplerinin ilçede kapsamlı bir temizlik çalışması yaptığı ifade edildi. Eksik olan yol uyarı levhalarını da tamamlayan ekipler ilçe genelinde güvenliği ön planda tutuyor. Ayrıca Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok'un dikkatle üzerinde durduğu ve zabıta müdürlüğü ekiplerinin Ramazan ayı öncesinde başlattığı temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimlerin de aralıksız sürdüğü aktarıldı. Zabıta ekipleri düzenli olarak devam eden denetimler kapsamında fahiş fiyat ve son kullanma tarihi ile etiket denetimleri de gerçekleştirdi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın büyük destekleriyle ilçede hizmet çeşitliliğinin de arttığını kaydetti. Önceliklerinin ön insan ve çevre olduğuna işaret eden Başkan Altıok, turizm ilçesi olan Yumurtalık'ın önümüzdeki günlerde Adana'nın parlayan yıldızı olacağına işaret ederek "Yeni projelerimizle ilçemizin adını her platformda duyuracağız"dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yumurtalık Belediyesi'nden Gıda Denetimleri ve Temizlik Çalışmaları - Son Dakika

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