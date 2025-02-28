Yumurtalık'ta Gemide Yangın, Vatandaşlar Tedirgin - Son Dakika
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Yumurtalık'ta Gemide Yangın, Vatandaşlar Tedirgin

Yumurtalık\'ta Gemide Yangın, Vatandaşlar Tedirgin

Yumurtalık'taki Sanko Limanı'nda kuruyük gemisinde çıkan yangın sonrası bölge halkı tedirgin oldu.

28.02.2025 16:23
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Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Sanko Limanı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar tedirgin oldu.

Geçtiğimiz gün Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde bulunan Sanko Limanı'nda yangın meydana geldi. Thor Monadıc isimli plastik ham madde yüklü kuru yük gemisi hangardayken bilinmeyen sebeple yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ve denizden müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının ardından Yumurtalık ilçesine bağlı Sugözü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar tedirgin oldu.

Yanan gemiye en yakın köyde yaşadığını belirten Serhat Çolak isimli vatandaş, "Bu bölge sanayi bölgesi ve daha önce biz burada kümülatif hava değerlerinin izlenmesiyle ilgili talepte bulunmuştuk. Bu bölgede yoğun bir hava kirliliği var. Bunların da ihmali söz konusu, bizi burada zehirliyor. Orada yanan maddelerin partikülleri yağmur ve rüzgarla toprakları ve insanlarımızı zehirliyor. Burada kanser oranı arttı. Bize herhangi bir bilgi veren olmadı. Önlem almamız gerekiyor mu? Maske takmamız gerekiyor mu? Bunları bilmiyoruz. Burada insan değeri yok, bu bölgede insan çok önemsenmiyor. Birkaç tane sermaye sahiplerinin rantı dönüyor. Bu durumun mağduriyetini maalesef köylü yaşıyor. Sanko Limanı bu tarz şeylere çok dikkat etmiyor ve çok ihmal oluyor. Gerekli tedbirler alınmıyor. Bu bölge sanayi bölgesi, burada var olan işletmeler zaten fazlasıyla zarar veriyor. Ekstra Sanko Limanı da ihmallerle bu bölge halkını zehirlemeye çalışıyor. Bu yangın da bu işin görünen kısmı oldu" diye konuştu.

"Gemideki yangının doğaya ve bütün canlılara zarar vereceğini düşünüyorum"

Ethem Kayı isimli vatandaş ise Sanko içerisindeki işletmelerin kömürle çalıştığını ifade ederek, "Doğaya zararı yok diyorlar. Doğaya bizim göremediğimiz şekilde zararları var mı yok mu bilmiyoruz. Sanko Limanı'nda bir gemi yandı. Bu gemideki yangının doğaya ve bütün canlılara zarar vereceğini düşünüyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yumurtalık'ta Gemide Yangın, Vatandaşlar Tedirgin - Son Dakika

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