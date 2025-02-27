Yumurtalık'ta Kuru Yük Gemisinde Yangın - Son Dakika
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Yumurtalık'ta Kuru Yük Gemisinde Yangın

Yumurtalık\'ta Kuru Yük Gemisinde Yangın

Adana Yumurtalık'ta Sanko Limanı'nda bir kuru yük gemisinde yangın çıktı, itfaiye müdahale ediyor.

27.02.2025 01:28
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Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki Sanko Limanı'nda kuru yük gemisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde bulunan Sako Limanı'nda meydana geldi. Thor Monadıc isimli plastik hammadde yüklü kuru yük gemisi hangardayken bilinmeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ve denizden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yumurtalık'ta Kuru Yük Gemisinde Yangın - Son Dakika

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