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Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Geri İtilen 34 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Geri İtilen 34 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 34 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Geri İtilen 34 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
05.01.2024 - 21:42,  Güncelleme: 21:45
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 34 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botları 'KB-111' ve 'KB-20' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik içindeki 34 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Çanakkale, İnsan Hakları, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Geri İtilen 34 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Geri İtilen 34 Kaçak Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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