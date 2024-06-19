Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 terörist yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 FETÖ, 1 DHKP-C terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 9 şahsın yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ünün FETÖ, 1 de DHKP-C terör örgütü mensubu olmak üzere toplamda 9 kişinin yakalandığı belirtildi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA