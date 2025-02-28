Yunanistan'da Tren Kazası Protestosu Çatışmaya Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yunanistan'da Tren Kazası Protestosu Çatışmaya Dönüştü

Yunanistan\'da Tren Kazası Protestosu Çatışmaya Dönüştü

Yunanistan'da tren kazasının yıl dönümünde yapılan protestolarda çatışmalar çıktı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

28.02.2025 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının 2. yıl dönümü nedeniyle sokaklara dökülen göstericiler ve polis arasında çatışma çıktı.

Yunanistan'da halk 2023'te meydana gelen tren kazasının yıl dönümünde sokaklara döküldü, kamu ve özel sektör çalışanları ise 24 saatlik genel greve gitti. Başkent Atina'nın merkezindeki işletmeler kepenk indirerek pencerelerine destek mesajları astı, okullarda eğitime ara verildi, feribotlar, uçak ve tren seferleri iptal edildi. Göstericileri meydanlara götürmek üzere sınırlı sayıda toplu taşıma aracı seferlerini sürdürürken, taksi şoförleri de protestoculara ücretsiz hizmet verdi.

Atina'da toplanan binlerce kişi kazada hayatı kaybedenler ve yaralılar için adalet çağrısında bulunarak, sorumluların hesap vermesini istedi. Göstericiler, bir kazazedenin son sözleri olan "Oksijenim yok" ve 57 kişiyi temsil eden sayıların yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Barışçıl başlayan gösterilerde bir süre sonra arbede yaşandı. Yüzleri maskeli bir grup gösterici Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binasının önünde konuşlanan çevik kuvvet birimine molotof kokteyli fırlattı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Çatışma kısa süre sonra diğer sokaklara yayıldı. Yerel saatle 13.30 itibarıyla çatışmalar nedeniyle bir çok protestocu, Sintagma Meydanı'ndan ayrıldı. Gösterilerde biber gazından etkilenen 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Göstericiler, bir süre sonra eylemlerini sürdürmek için parlamentonun bulunduğu meydana geri döndü.

Selanik, Ioannina, Patras ve Larissa kentlerinin yanı sıra Brüksel, Roma ve İngiltere'nin birçok kenti de dahil olmak üzere Avrupa şehirlerinde de mitingler düzenlendi.

Raporda ihlallere dikkat çekildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, 2023'te 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. 57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ihmalkarlık nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. Yunanistan Demiryolu ve Kaza Güvenliği ve Soruşturma Kurumu (HARSIA) tarafından dün yayımlanan raporda, Yunanistan'ın demir yolu sisteminde ciddi personel yetersizliği, uygun güvenlik önlemlerinin alınmaması ve yıllara yayılan kritik seviyedeki ihlaller olduğu belirtilmişti. - ATİNA

Kaynak: İHA

Tren Kazası, Yunanistan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Hukuk, Dünya, Polis, atina, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan'da Tren Kazası Protestosu Çatışmaya Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:55 Bugün son gün Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak Bugün son gün! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
21:59 Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı
21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:37 Ticaret savaşları yeniden alev aldı Trump’tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı Ticaret savaşları yeniden alev aldı! Trump'tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 16:48:38. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Tren Kazası Protestosu Çatışmaya Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.