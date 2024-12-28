Yunanistan'dan geri itilen 62 göçmen kurtarıldı

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Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 62 düzensiz göçmen Ayvalık açıklarında kurtarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 62 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-6, KB-115), Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki can salında bulunan üçü çocuk toplam 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Günün ilerleyen saatlerinde, alınan ikinci bir ihbar doğrultusunda Sahil Güvenlik Botu (KB-4510), yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen iki ayrı can salında bulunan 2'si çocuk toplam 22 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere teslim edildi.