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Yunanistan'dan Kaçak Göçmenlere Zorbalık

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Yunanistan, 46 kaçak göçmene ait lastik botun motorunu söküp, denizde ölüme terk etti.

27.01.2025 13:25
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Yunanistan lastik botun motorunu söküp, kaçak göçmenleri denizde ölüme terk etti

Yunanistan 24'ü çocuk 46 kaçak göçmeni ölüme terk etti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlerin lastik botunun motoru Yunan sahil güvenlik ekipleri söküldü. Türk kara sularına geri itilen kaçak göçmenler denizin ortasında ölüme terk edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler iddiaya göre, Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lastik bottaki motoru söken Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri, Türk karasularına geri iterek, ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'KB-119' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 24'ü çocuk toplam 46 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin, Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, umuda yolculuğa çıkan kaçak göçmenlerin lastik bottaki motorunun söküldüğü ve deniz ortasında yağmur altında mahsur kaldığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan'dan Kaçak Göçmenlere Zorbalık - Son Dakika

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