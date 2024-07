Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları 26 Düzensiz Göçmeni Türk Karasularına Geri İtti

3.Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından 2 can salı içinde 26 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi Türk karasularına geri itildi.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen unsurlarınca 2 can salı içerisindeki toplam 26 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA