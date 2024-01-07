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Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi, 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi, 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde tespit edilen düzensiz göçmenler, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 düzensiz göçmen kurtarıldı ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi, 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
07.01.2024 - 19:13,
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçaklığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Yunanistan, Muğla, Göçmen Kaçakçılığı, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi, 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi, 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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