Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi, 17 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçaklığı şüphelisi yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
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