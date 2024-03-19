Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi, 7\'si Çocuk 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Kırklareli'nde Bir Kadın Markette Tacize Uğradı

Kırklareli'nde bulunan bir markette alışveriş yaparken bir kadın tacize uğradı. Taciz anları güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin müdahalesiyle şahıs kenara çekildi ve polise ihbar edildi. Zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak akli dengesi bozuk olan şahsın tedavi ve sağlık kontrolü için gerekli önlemler alınmıştır.