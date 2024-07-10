Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi, 32 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 1'i çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-108) görevlendirildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 1'i çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı. - AYDIN