Yunan Sürücü Sınırda Polise Saldırdı - Son Dakika
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Yunan Sürücü Sınırda Polise Saldırdı

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Edirne İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan Gümrük Kapısı'nın bulunduğu ara bölgede, Yunanistan uyruklu bir otomobil sürücüsü, Türk vatandaşı olan motosikletli bir vatandaşa çarptıktan sonra son sürat gümrük sahasındaki bariyerlere de çarparak Türkiye'ye geçiş yapmak istedi. Daha sonra bir tıra da çarptıktan sonra durabilen sürücü bıçakla polise saldırmak isterken bacağından silahla vurularak durduruldu.

10.09.2024 21:40
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Yunanistanlı sürücü sınırda dehşet saçtı: Bıçakla polise saldırdı, vuruldu

EDİRNE - Edirne İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan Gümrük Kapısı'nın bulunduğu ara bölgede, Yunanistan uyruklu bir otomobil sürücüsü, Türk vatandaşı olan motosikletli bir vatandaşa çarptıktan sonra son sürat gümrük sahasındaki bariyerlere de çarparak Türkiye'ye geçiş yapmak istedi. Daha sonra bir tıra da çarptıktan sonra durabilen sürücü bıçakla polise saldırmak isterken bacağından silahla vurularak durduruldu.

Yunanistan'dan ülkeye Edirne İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş yapmak isteyen Yunanistan uyruklu otomobil sürücüsü dehşet saçtı. Son sürat ilerleyerek Türkiye sınır kapısına doğru giriş yapmak üzereyken önce yol kenarında duran ve Türk vatandaşı olan bir motosiklet sürücüsüne ardından da bariyerlere çarparak ters istikametten gümrüğe giriş yaptı.

Ters istikametten sınır kapısına giriş yaparak tır tescil peronunun önündeki X-ray giriş sırasında bulunan yabancı plakalı bir tır aracının yan tarafından geçmek isterken, tır aracına ve bariyerlere çarparak durabildi.

Şüpheli sürücü olay sonrası elindeki bıçakla polis memurlarına saldırmak istedi. Olay anında havaya ateş açan polislerin üzerine yürümeye devam eden şüpheli sağ ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Polis yaralanan Yunanistan uyruklu sürücüyü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

" Edirne Valiliği'nden açıklama"

Yaşanan olay sonrası Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bahse konu araç sürücüsü, aracından inerek elinde bir adet kesici alet ile polis memurlarımızın üzerine yürümüş devamında ise polis memurlarımızca ikaz amaçlı 2 el havaya ateş edilmiş, şahsın dur ihtarına uymaması üzerine sağ ayağına ateş etmek suretiyle şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Gözaltına alınan Yunanistan uyruklu şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilmiş olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralanan vatandaşımızın sağlık durumunda ise herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu, karşı ülke Yunanistan'daki muhataplara Ortak Temas Merkezi üzerinden resmi olarak bildirilmiş olup, aynı zamanda Edirne Yunanistan Konsolosu Valiliğimize davet edilmiş ve detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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