Yunusemre Belediyesi kötü koku şikayeti üzerine çöp evden 6 kamyon atık topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunusemre Belediyesi kötü koku şikayeti üzerine çöp evden 6 kamyon atık topladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunusemre Belediyesi kötü koku şikayeti üzerine çöp evden 6 kamyon atık topladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kötü koku ve haşere şikayetleri üzerine Merkezefendi Mahallesi'ndeki bir dairede belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı. Daireden 6 kamyon atık çıkarılırken, daire ilaçlandı ve atık biriktirdiği belirtilen ev sahibi uyarıldı.

Yunusemre ilçesinde kötü koku ve haşere şikayetlerine neden olan dairede belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı. Merkezefendi Mahallesi'ndeki evden 6 kamyon atık çıkarılırken, daire ilaçlandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kötü koku, böcek ve fare şikayetlerine neden olan çöp evde belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi. Merkezefendi Mahallesi'ndeki daireden 6 kamyon atık çıkarılırken, evde ilaçlama yapıldı.

Yunusemre Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve halk sağlığını ilgilendiren şikayetlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merkezefendi Mahallesi 3905 Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede atık biriktirildiğine ilişkin çevre sakinlerinin CİMER'e yaptığı ihbarlar üzerine ekipler harekete geçti.

Daire ilaçlandı, ev sahibi uyarıldı

Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından adreste yapılan çalışmada, evde biriktirilen atıklar tahliye edildi. Temizlik çalışması kapsamında daireden 6 kamyon çöp çıkarılırken, işlemlerin ardından ev ilaçlanarak gerekli müdahale yapıldı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Türker Aybey de ekiplerle birlikte adrese giderek 75 yaşındaki ev sahibi B. A. ile görüştü. Atıkları satmak amacıyla biriktirdiğini belirten ev sahibiyle yapılan görüşmede, ev içerisinde atık biriktirilmemesi konusunda gerekli uyarılar yapıldı.

Kaynak: İHA
MerkezefendiYunusemreBelediye3. SayfaManisaGüncelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması Hayat arkadaşı katılmayacak Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu
15:27
Arda Turan’ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
14:52
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 15:42:39. #7.13#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi kötü koku şikayeti üzerine çöp evden 6 kamyon atık topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei