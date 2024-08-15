Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Dilenci Operasyonu

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Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ilçede bir dilenciye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonrası dilencinin üzerinden 9 bin 754 lira para çıktı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesinde yapılan denetimler kapsamında vatandaşlardan para dilenen şahsa karşı denetim yaptı. Yapılan denetim sonucu dilenen kişinin üzerinden 9 bin 754 lira para çıktı. Zabıta Ekipleri, operasyon sırasında yakalanan dilenciye kabahatler kanuna göre yasal işlem uyguladı. İlçede dilenen kişilere yönelik denetimlerin süreceğin ifade edildi. - MANİSA