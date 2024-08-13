Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Marketleri Denetledi

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Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketleri denetledi. Denetimlerde raflardan toplatılan bin 389 parça ürüne el konularak imha edildi.

Yunusemre zabıtasından marketlere sıkı denetim. Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan marketlere, fahiş fiyat, tarihi geçmiş ürün ve kasa etiket fiyat denetimi yaptı. Ekiplerin denetimleri sonucunda kurallara uymayan iş yerlerine idari yaptırım ve cezai işlem uygulandı. Ekiplerin denetimlerinde marketlerdeki bin 389 parça ürüne el konuldu. Yapılan çalışmaların sonucunda ekipler, toplanan ürünler imha edilerek halk sağlığının korunmasına katkı sağlandı. Denetimler belirli bir program çerçevesinde devam edecek. - MANİSA