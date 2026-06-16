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Marketlere sıkı denetim

Marketlere sıkı denetim
16.06.2026 11:22  Güncelleme: 11:26
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Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki 16 markette yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 110 kilogram kedi ve köpek mamasına el koyarak imha etti.

Halkın sağlığına ve gıda güvenliğine önem veren Yunusemre Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren marketleri denetlemeyi sürdürüyor. 16 markette yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, ilçedeki marketlerde vergi levhası, ruhsat, hijyen ve son kullanma tarihi kontrolleri gerçekleştirdi. 16 markette yapılan denetimlerde, mevzuata uygunluğu bulunmayan bir iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Tespit edilen ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki marketlerde yapılan denetimlerde, çeşitli markalara ait toplam 110 kilogram kedi ve köpek maması bulundu. Son kullanma tarihi geçmiş olduğu belirlenen mamalar, ekipler tarafından muhafaza altına alınarak gerekli işlemlerin ardından imha edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sağlık, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marketlere sıkı denetim - Son Dakika

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