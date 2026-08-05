Yunusemre’de park işgallerine geçit yok - Son Dakika
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Yunusemre’de park işgallerine geçit yok

Yunusemre’de park işgallerine geçit yok
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Yunusemre Belediyesi, park ve yeşil alanların amacı dışında kullanılmasını önlemek için kıraathanelere yönelik denetimlerini artırdı. Başkan Semih Balaban, kamusal alanların işgal edilmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Yunusemre Belediyesi, park ve yeşil alanların amacı dışında kullanılmasını önlemek için kıraathanelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlere katılan Belediye Başkanı Semih Balaban, kamusal alanların işgal edilmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Yunusemre Belediyesi, vatandaşların park ve yeşil alanlardan daha güvenli, düzenli ve konforlu şekilde yararlanabilmesi amacıyla ilçe genelindeki kıraathanelere yönelik yeşil alan işgali denetimlerini artırdı. Denetimlere Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da katılarak işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar İzci ve Zabıta Müdürü Türker Aybey de eşlik etti. Ekipler, park ve yeşil alanlarda işletmeler tarafından işgaliye yapılıp yapılmadığını yerinde inceleyerek denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında işletme sahipleriyle görüşen Başkan Semih Balaban, park ve yeşil alanların tüm vatandaşların ortak kullanımına ait kamusal alanlar olduğuna dikkat çekti. Yeşil alanların amacı dışında kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Balaban, vatandaşların parklardan daha rahat ve huzurlu şekilde faydalanabilmesi için gerekli düzenlemelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

İşletme sahipleriyle görüş alışverişinde bulunan Balaban, kamusal alanların korunmasının kent yaşamı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kurallara uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Yunusemre Belediyesi yetkilileri ise vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda park ve yeşil alanlara yönelik denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Balaban, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunusemre’de park işgallerine geçit yok - Son Dakika

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