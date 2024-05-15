Yüreğir\'de 16 ruhsatsız silah ve 25 Hint keneviri ele geçirildi

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Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir haftada yaptığı çalışmalarla 16 ruhsatsız silah, 25 Hint keneviri ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bir haftada ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucundan 13 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, 25 Hint keneviri ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 85 şahıs ise yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. - ADANA