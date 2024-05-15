Yüreğir'de 16 ruhsatsız silah ve 25 Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Yüreğir'de 16 ruhsatsız silah ve 25 Hint keneviri ele geçirildi

Yüreğir\'de 16 ruhsatsız silah ve 25 Hint keneviri ele geçirildi

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir haftada yaptığı çalışmalarla 16 ruhsatsız silah, 25 Hint keneviri ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda ayrıca 13 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 85 şahıs da yakalandı.

15.05.2024 11:36
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Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir haftada yaptığı çalışmalarla 16 ruhsatsız silah, 25 Hint keneviri ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bir haftada ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucundan 13 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, 25 Hint keneviri ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 85 şahıs ise yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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