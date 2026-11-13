Yurt dışındaki miraslara vurgun şebekesi çökertildi, 3 ilde 11 şüpheli yakalandı

Yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının ülkedeki miraslarını hedef alan ve sahte belgeler ile "joker şahıslar" kullanarak vurgun yapan şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda avukatlık mesleğinden men edilmiş N.D. adlı eski bir avukatın da aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.