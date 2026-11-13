Yurt dışındaki miraslara vurgun şebekesi çökertildi, 3 ilde 11 şüpheli yakalandı

Yurt dışındaki miraslara vurgun şebekesi çökertildi, 3 ilde 11 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yurt dışında yaşayan veya gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının miraslarını sahte belgelerle hedef alan şebeke çökertildi. 3 ilde eş zamanlı operasyonda aralarında meslekten men eski avukat N.D.'nin de olduğu 11 şüpheli yakalandı.
Yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının ülkedeki miraslarını hedef alan ve sahte belgeler ile "joker şahıslar" kullanarak vurgun yapan şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda avukatlık mesleğinden men edilmiş N.D. adlı eski bir avukatın da aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İHA
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