Yürüyüşte Nöbet Geçiren Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yürüyüşte Nöbet Geçiren Adam Ağır Yaralandı

02.06.2025 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de 53 yaşındaki adam, yürüyüşte geçirdiği nöbet sonucu kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

Yürüyüşte atak geçiren adam kafa üstü düşerek ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde epilepsi hastası 53 yaşındaki adam, yürüyüş yaptığı sırada geçirdiği nöbet neticesinde asfalt zemine kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

Talihsiz olay, TEM Otoyolu Tüpraş Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Osman Kayaoğlu, yürüyüş yaptığı sırada geçirdiği epilepsi nöbeti sonucu asfalt zemine kafa üstü düşerek yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kayaoğlu'nu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kayaoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Epilepsi, Epilepsi, Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Sağlık, Körfez, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yürüyüşte Nöbet Geçiren Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor Galatasaraylı futbolcuyla anlaştı Kocaelispor Galatasaraylı futbolcuyla anlaştı
Romulo’ya tarihi transfer teklifi Romulo'ya tarihi transfer teklifi
Giden gidene Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Giden gidene! Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi Yeni video daha vahim Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim
Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda
Ukrayna’da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü’nün hikayesi Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi

11:20
CHP’li 5 belediye başkanı görevden alındı
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı
10:14
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
03:22
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
16:03
Abdülkerim Bardakcı sitem etti: Bir kırgınlığım var
Abdülkerim Bardakcı sitem etti: Bir kırgınlığım var
15:56
Engelli koşuda son engelde düştü, takla atarak birinci oldu
Engelli koşuda son engelde düştü, takla atarak birinci oldu!
15:51
Rakam tartışma yaratabilir Fenerbahçe resmi imza sayısını açıkladı
Rakam tartışma yaratabilir! Fenerbahçe resmi imza sayısını açıkladı
15:42
Futbolseverlere müjde Dev yarı final şifresiz kanalda
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
15:36
Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık
Serdal Adalı müjdeyi verdi: Sözleşmesini 2 yıl uzattık
15:28
Şahin saldırısı kasabaya korku saldı Çocuklar dışarı çıkamıyor
Şahin saldırısı kasabaya korku saldı! Çocuklar dışarı çıkamıyor
15:27
40’dan fazla uçağını kaybeden Putin intikamı FAB bombalarıyla alacak
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin intikamı FAB bombalarıyla alacak
15:23
Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi
Papara hesaplarına inceleme başlatıldı, bakiyeler bloke edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 11:41:00. #7.13#
SON DAKİKA: Yürüyüşte Nöbet Geçiren Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.