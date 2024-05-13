Yusuf Güney'e hakaret eden şüpheliye hapis cezası talebi - Son Dakika
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Yusuf Güney'e hakaret eden şüpheliye hapis cezası talebi

Yusuf Güney\'e hakaret eden şüpheliye hapis cezası talebi

Sosyal medyada şarkıcı Yusuf Güney'in 6 Şubat depremine ilişkin paylaşımına yönelik hakaret içerikli yorum yazdığı iddia edilen şüphelinin 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli, ifadesinde paylaşımını eleştirdiğini ve devleti kötülemesini yanlış bulduğunu dile getirdi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan cezalandırılması talep edildi.

13.05.2024 23:10
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Sosyal medyada şarkıcı Yusuf Güney'in 6 Şubat depremine ilişkin paylaşımına yönelik hakaret içerikli yorum yazdığı iddia edilen şüphelinin 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sosyal medyada 9 Şubat 2023'te şarkıcı Yusuf Güney'in 6 Şubat 2023 depremlerine ilişkin paylaşımına yönelik "Havlayana kadar elini bir yere tut şerefsiz sensin" şeklinde yorum yaparak hakaret ettiği iddia edilen şüpheli A.A.'ya (54) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Devleti kötüleyecek şekildeki paylaşımını yanlış bulduğumdan eleştirimi dile getirdim"

Konuya ilişkin şüpheli A.A.'nın emniyette verdiği ifadesinde, "6 Şubat 2023'te çok sayıda insanımızın yaşadığı deprem felaketini yaşadık. Yusuf Güney deprem bölgesinde çektiği videoyu paylaşmıştı. Videoda devletin yetersiz kaldığı şeklinde ve devlet ile yöneticilerini kötülediği söylemleri oldu. Ben de kendisinin hakaret içerikli paylaşımına cevap olarak paylaşım yaptım. Deprem bölgesine giden birilerinin görmüş olduğu eksiklikleri kendisi gidermeye çalışmadan, hiç kimseye yardımcı olmaya çalışmadan devleti kötüleyecek şekildeki paylaşımını yanlış bulduğumdan eleştirimi dile getirdim" dediği öğrenildi.

2 yıl 4 aya kadar hapis talebi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise şüpheli A.A.'nın sosyal medyada müşteki Yusuf Güney'e yönelik olarak "Havlayana kadar elini bir yere tut şerefsiz sensin" şeklinde yorum yaptığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin eyleminin uzlaştırma çerçevesinde kaldığı ancak taraflar arasında uzlaşma görüşmelerinin yapılamadığı da belirtildi. İddianamede şüpheli A.A.'nın 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yusuf Güney, Deprem, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yusuf Güney'e hakaret eden şüpheliye hapis cezası talebi - Son Dakika

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