Yüzerek Yunan adalarına gitmek isteyen düzensiz göçmen Datça Gedik koyunda yakalandı

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Yüzerek Yunman adalarına gitmek için tek başına denize açılan düzensiz geçmen yorulunca sığındığı Datça Gedik koyunda yakalandı.

Datça ilçesi Gedik Koyu'nda düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan bir düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA