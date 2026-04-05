Malatya\'da yüzme havuzunda fenalaşan kadın öğretmen hayatını kaybetti

05.04.2026 14:25  Güncelleme: 15:32
Malatya'da yüzme havuzunda epilepsi krizi geçiren 45 yaşındaki öğretmen Çiğdem Karagülle, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Malatya'da yüzme havuzunda fenalaşan 45 yaşındaki öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, 3 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir yaşam ve spor merkezinin yüzme havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, havuzda fenalaşan ve epilepsi hastası olduğu belirtilen 45 yaşındaki Çiğdem Karagülle'ye görevli iki cankurtaran tarafından ilk müdahale yapıldı. Karagülle, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eşinin polis memuru olduğu öğrenilen Çiğdem Karagülle öğle namazını müteakip şehir mezarlığında düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, MHP Malatya İl Başkanı, CHP Malatya İl Başkanı, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, bazı ilçe belediye başkanları, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar ve aile yakınları katıldı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Epilepsi, Epilepsi, Malatya, Son Dakika

