Zabıta Ekipleri, 1,5 Yaşındaki Çocuğu Hayata Döndürdü - Son Dakika
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Zabıta Ekipleri, 1,5 Yaşındaki Çocuğu Hayata Döndürdü

Zabıta Ekipleri, 1,5 Yaşındaki Çocuğu Hayata Döndürdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devriye gezen zabıta ekipleri, nefes almakta güçlük çeken 1,5 yaşındaki bir çocuğu hastaneye yetiştirerek hayata tutunmasını sağladı. Aile, zabıta ekibine teşekkür etti.

05.10.2024 14:58  Güncelleme: 15:00
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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı İzmir Caddesi civarında devriye görevini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, nefes almakta güçlük çektiği tespit edilen bir buçuk yaşındaki çocuğu ekip aracıyla hastaneye yetiştirerek hayata tutunmasını sağladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi İzmir Caddesi üzeri, Karaköy Zabıta Karakolu civarında devriye görevi yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir vatandaşın yardım çığlığı üzerine harekete geçti. Ekiplerin ulaştığı noktada, 1,5 yaşındaki Fadime Berra Çınar'ın nefes almakta güçlük çektiği fark edildi. Durumu tespit eden Büyükşehir zabıta ekibi, hızla küçük çocuğu ekip aracına alarak Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanenin kırmızı alanında gerekli tedavilerin uygulandığı bildirildi. Olay anında çocuğa müdahale eden zabıta ekiplerine, anne Melek Çınar ve baba Sezai Çınar teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zabıta Ekipleri, 1,5 Yaşındaki Çocuğu Hayata Döndürdü - Son Dakika

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