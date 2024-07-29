Zabıtanın dikkati PKK/KCK terör örgütü üyesini yakalattı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Zabıtanın dikkati PKK/KCK terör örgütü üyesini yakalattı...O anlar kamerada

Muğla'nın Menteşe ilçesinde zabıtanın dikkati sayesinde kadın sığınma evi talebinde bulunan kadının PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. Zabıta, öğrencinin telefonunda terör örgütüne ait resimler gördü ve durumu polise bildirdi. Öğrenci, PKK/KCK üyesi olmaktan gözaltına alındı.

29.07.2024 21:35
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Zabıtanın dikkati PKK/KCK terör örgütü üyesini yakalattı...O anlar kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde zabıtanın dikkati sayesinde kadın sığınma evi talebinde bulunan kadının PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesinde şehirlerarası yolcu otogarında P.E. adlı öğrenci, özel güvenlik görevlisi kadından kadın sığınma evi talebinde bulundu. Özel güvenlik görevlisi, zabıta ile irtibat kurması için kendisini zabıtaya yönlendirdi. Otogarda görevli zabıta, P.E'nin telefonunu kullandığı esnada telefonunda terör örgütü PKK/KCK'ya ait örgütsel resimler gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Muğla Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından Menteşe Otogarı'na Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmede örgüte katılmak amacıyla Van'a gideceğini belirten P.E., PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan savcılığın talimatı ile gözaltına alındı. P.E.'nin cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zabıtanın dikkati PKK/KCK terör örgütü üyesini yakalattı...O anlar kamerada - Son Dakika

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