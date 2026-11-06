Zaporijya'da Komyshuvakha köyünde yardım okuluna saldırıda can kaybı 53'e yükseldi - Son Dakika
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Zaporijya'da Komyshuvakha köyünde yardım okuluna saldırıda can kaybı 53'e yükseldi

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Zaporijya\'da Komyshuvakha köyünde yardım okuluna saldırıda can kaybı 53\'e yükseldi
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Zaporijya\'da Komyshuvakha köyünde yardım okuluna saldırıda can kaybı 53\'e yükseldi
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Zaporijya bölgesindeki Komyshuvakha köyünde insani yardım dağıtımı için kullanılan okula düzenlenen hava saldırısında can kaybı 53'e yükseldi. Bölge Askeri İdaresi'nin geçici başkanı Semikin, arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde ölü sayısının 53 olduğunu açıkladı.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde insani yardım dağıtımı için kullanılan okula düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Rus ordusunun 2 Kasım Pazartesi günü Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Komyshuvakha köyünde insani yardım dağıtımı için kullanılan okula gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından arama çalışmaları devam ederken, can kaybı artmaya devam ediyor. Zaporijya Bölge Askeri İdaresi'nin geçici başkanı Mykhailo Semikin yaptığı açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının beşinci gününe girdiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: İHA
Zaporijya3. SayfaGüncelDünyaSon Dakika

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