Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA Saldırısı

05.05.2026 20:44
Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde İHA ile nükleer santral yakınlarındaki laboratuvara saldırı yapıldı.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde Rusya'nın kontrolü altında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarındaki radyasyon izleme laboratuvarına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Ukrayna'da Rusya'nın kontrolü altında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarına İHA saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Nükleer santral yönetiminden yapılan açıklamada, saldırıdan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sorumlu tutuldu. Saldırıda tesisin harici radyasyon izleme laboratuvarının hedef alındığı ancak tesisin normal şekilde çalıştığı ve laboratuvar teçhizatında kritik bir hasar tespit edilmediği belirtildi. Açıklamada, "Zaporijya Nükleer Santrali güvenli modda faaliyetlerini sürdürüyor, durum kontrol altında" denildi.

Açıklamada, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) konuya ilişkin bilgilendirildiği kaydedildi. Ayrıca söz konusu laboratuvarın santral çevresindeki radyasyon seviyesinin sürekli izlenmesi, meteorolojik verilerin takibi ve muhtemel radyolojik acil durumlara yönelik müdahale senaryoları için gerekli verilerin toplanmasını sağladığı bildirildi.

UAEA'dan nükleer güvenlik riskleri vurgusu

UAEA tarafından yapılan açıklamada, saldırıda herhangi bir ölü veya yaralı olmadığı bildirildi. UAEA Başkanı Rafael Grossi, ajans ekibinin laboratuvara erişim talebinde bulunduğunu belirterek, bu tür tesislerin yakınlarına yönelik saldırıların ciddi nükleer güvenlik riskleri doğurduğuna dikkat çekti. - ZAPORİJYA

Kaynak: İHA

