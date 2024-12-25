Zara\'da Kurt Sürüleri Güvenlik Kamerasında

3.Sayfa

Sivas'ın Zara ilçesi Katıkcılar mevkiinde ağıl yakınlarına inen kurt sürüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Havaların soğuması ve kar yağışıyla birlikte doğada yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar inmeye başladı.

Zara ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre olan Katıkcılar mevkiinde ağıl yakınlarına inen kurt sürüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürü halinde dolaşan ve kendi aralarında oyun oynayan kurtlar görüldü. Bölgede o saatte herhangi birinin olmaması kurt saldırısı ihtimalini önledi.

Kurtların gruplar halinde gezdiğini ifade eden besici Erhan Güler, "Kurtların görüldüğü yer Zara ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre bir mesafede. Orada ağılımız var, hayvanlarımız var. Güvenlik amaçlı kamera taktırdık. Kurtlar her akşam saat 18-19.00 gibi geçiyorlar. İlçe çöplüğü var oraya karınlarını doyurmaya geliyorlar. Çöplük açık büfe gibi, orada her zaman yiyecek buluyorlar. Grup gruplar, 30-35 kurt var. Bazen altılı bazen sekizli gruplar halinde dolaşıyorlar. Altılı grubun içerisinde bir tane ön sol ayağı sakat bir kurt var. Onu herhalde vurmuşlardı, iyileşememiş hala içlerinde geziyor. Onu koruyorlar" dedi. - SİVAS