Zaventem bağlantılı olduğu belirtilen şebekeye 27 baskında 23 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Zaventem bağlantılı olduğu belirtilen şebekeye 27 baskında 23 şüpheli gözaltına alındı

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Belçika, Hollanda ve Fransa'da Brüksel Zaventem Havaalanı bağlantılı olduğu belirtilen uyuşturucu şebekesine düzenlenen 27 baskında 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 30 kilogram kenevir, 55 kilogram esrar ve 57 bin euro nakit ele geçirildi.

Belçika'nın Brüksel Zaventem Havaalanını üzerinden yıllardır uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirtilen uluslararası suç şebekesine yönelik üç ülkede düzenlenen 27 baskında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Belçika, Hollanda ve Fransa'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Belçika Federal Polisi, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Avrupa Birliği Cezai Konularda Adli İş Birliği Birimi (Eurojust) koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, Brüksel Zaventem Havaalanını üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirtilen şebekeyle bağlantılı 27 noktaya baskın düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Belçika Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 30 kilogram kenevir, 55 kilogram esrar, 57 bin euro nakit para, kripto para cüzdanları, 8 araç, ateşli silahlar ve çeşitli değerli eşyaların ele geçirildiği bildirildi. Fransa ve Hollanda'da yakalanan şüphelilerin Belçika'ya iade edilmesi bekleniyor. Federal Polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve şebekenin tüm üyelerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Soruşturma birkaç spor çantasının fark edilmesiyle başladı

Belçika Savcılığı, soruşturmanın Şubat 2025'te havaalanında yaklaşık 30 kilogram kokain bulunan birkaç spor çantasının fark edilmesiyle başladığını bildirdi. Savcılığa göre; Meksika'nın Cancun kentinden gelen bir uçağın ardından çantaların bagaj bandında sahipsiz şekilde dönmesi üzerine durumdan şüphelenen polis, bagaj salonunda şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiyi de tespit etti. Söz konusu kişinin Belçika'dan bilet aldığı halde uçağa binmediğinin belirlenmesiyle soruşturma derinleştirildi ve şebekenin uyuşturucu taşıma yöntemi ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında şebekenin, uyuşturucuyu Afrika ve Amerika'dan yolcu uçuşlarıyla Belçika'ya getirdiği ve uyuşturucunun bulunduğu valizlerin havaalanında bırakılmasının ardından örgüt üyeleri tarafından teslim alındığı belirlendi. Valizleri teslim almak için sosyal medya üzerinden işe alınan kişiler kullanıldı. Bu kişiler, yalnızca bagaj salonuna erişebilmek amacıyla ucuz uçak biletleri satın aldı ve valizleri havaalanı dışında önceden belirlenen noktalara götürdü.

Örgüt yöntem değiştirdi

Savcılığın verdiği bilgilere göre, polisin şebekenin yöntemini tespit ederek kontrolleri artırmasının ardından örgüt yöntem değiştirdi. Bu kez havaalanında çalışan bazı personel devreye sokuldu. Uyuşturucunun, valizler yolculara ulaşmadan önce havaalanında görev yapan şebeke üyeleri tarafından çıkarıldığı, boş valizlerin ise bagaj bandına bırakıldığı belirtildi. Böylece yolcular kontrol noktalarından herhangi bir sorun yaşamadan geçerken, uyuşturucu da bagaj sisteminin dışına çıkarıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaHollandaBrükselGözaltıKenevirBelçikaFransaDünyaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Zaventem bağlantılı olduğu belirtilen şebekeye 27 baskında 23 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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