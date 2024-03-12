Zehir tacirlerine operasyon: İçlerinde elebaşının olduğu 39 kişiye gözaltı - Son Dakika
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Zehir tacirlerine operasyon: İçlerinde elebaşının olduğu 39 kişiye gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Mahzen-10' operasyonları sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda ele başı Murat Özünlü'nün de aralarında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında 63 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 kg metamfetamin, 13 kg skunk, uyuşturucu haplar ve bonzai ile kubar esrar ele geçirildi.

12.03.2024 20:33  Güncelleme: 20:43
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Zehir tacirlerine operasyon: İçlerinde elebaşının olduğu 39 kişiye gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da "Mahzen-10" operasyonları çerçevesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda ele başı Murat Özünlü'nün de bulunduğu 39 şüpheli yakalandı.

Operasyonla ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da Jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-10' operasyonlarında elebaşı 'Murat Özünlü' olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 63 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 kg metamfetamin, 13 kg skunk, çok miktarda uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda bonzai ve kubar esrara el konuldu" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zehir tacirlerine operasyon: İçlerinde elebaşının olduğu 39 kişiye gözaltı - Son Dakika

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