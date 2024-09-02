Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında, araçların gizli bölmelerinde saklanan uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 8 şüpheli tutuklandı. 28 kilo 691 gram skunk, 4 bin 738 adet sentetik ecza, 45.5 gram kokain, 68 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucuların yanı sıra ruhsatsız bir tüfek de bulundu.

02.09.2024 18:34
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Zehir tacirlerinin uyanıklığı polisin gözünden kaçmadı

Araçların gizli bölmelerinde saklanan uyuşturucu ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanırken, şahısların uyuşturucu maddeleri araçlardaki gizli bölmelere sakladıkları görüldü.

Malatya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte 'Sokak Satıcısı' olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 4 ev ve 2 araçta detaylı aramalar yapıldı. Hassas burun narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda şüphelilerin satmak için hazırladıkları uyuşturucu maddeler bir aracın kaportasında bir aracın ise torpido gözünün arkasında yapılan gizli bölmede ele geçirildi. Yine evlerde de zulalanan esrar maddeleri polislerin detaylı aramaları ile ele geçirildi. Operasyonlarda 28 kilo 691 gram skunk maddesi, 4 bin 738 adet Sentetik Ecza maddesi, piyasa değeri 200 bin TL olan 45.5 gram kokain, 68 gram metamfetamin maddesi, 2.40 gram Sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi ve adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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