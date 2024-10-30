Zehirli Aslan Balığı Korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zehirli Aslan Balığı Korkuttu

Zehirli Aslan Balığı Korkuttu

Antalya'da Çağdaş Şaşmaz zehirli aslan balığına dokununca hastanelik oldu. Dikkat çağrısı yaptı.

30.10.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde avlanan Çağdaş Şaşmaz'ın ölü sandığı ve eliyle dokunduğu zehirli aslan balığının dikenleri parmağına battı. Parmağı neredeyse 2 kat büyüyen Şaşmaz, soluğu hastanede aldı. Hastanelik olan amatör balıkçının o anları su altı kamerasına yansıdı.

Gazipaşa'da amatör balıkçılık ve serbest dalış sporu yapan Çağdaş Şaşmaz, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının dikeni parmağına battı. Parmağı bir anda iki katı büyüklüğüne çıkan ve acı hisseden Şaşmaz, hemen karaya çıkarak soluğu hastanede aldı. Hastanede tedavisi yapılan Şaşmaz, vatandaşları aslan balığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Çok değişik bir acı hissetmeye başladım"

O anları anlatan Şaşmaz, "Suya girdikten yarım saat sonra taşlıklara vardım ve baktığım bütün taşlık yuvaların altında aslan balıkları vardı. Önce bir kaç keşif dalışı sonrasında ava başladım. 3 ya da 4 tane avlamıştım. En son avladığım balık ölmüş gibi görünüyordu. Fakat balık şok halindeymiş. Ağız kısmından tutar tutmaz sırtındaki en etkili dikenlerin iki tanesini başparmağımın üst kısmına sapladı. O sıra çok değişik bir acı hissetmeye başladım. Eldivenimi çıkarıp parmağı sıkıp kan aktığını gördüm. Bir faydası olacağını düşünerek lastik doladım ve son hızla karaya döndüm. Hızlıca hastaneye gittik. Orada gerekli ilaçları serum ile verdiler. Bir iki saat kadar çok şiddetli ağrı ve acılar hissettim" dedi.

"Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum"

Ağrılarının hastaneden çıktıktan yarım saat sonra geçtiğini belirten Şaşmaz, "Parmağım değişik bir şekilde şişmeye başladı. Bir gün sonra şişlik iyice artınca tekrar hastaneye gittim ve müdahale edip şişliğin içindeki sıvıyı enjektör yardımı ile çektiler. Şu an herhangi bir ağrım yok. Yanımda arkadaşım olmasaydı sonuçlar çok daha kötü olabilirdi. Umarım bir daha böyle bir deneyim yaşamam. Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Gazipaşa, antalya, 3-sayfa, Sağlık, Doğa, Spor, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zehirli Aslan Balığı Korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
13:00 Erdoğan’dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk yorum Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum
12:33 Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin’in babasından kafa karıştıran sözler Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
12:05 CHP’liler Ahmet Özer’e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:11:47. #1.13#
SON DAKİKA: Zehirli Aslan Balığı Korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.