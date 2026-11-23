Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Libya'da demirli bulunduğu sırada patlama yaşanan Rus gemisine ilişkin, "Operasyon, Libya açıklarında gerçekleştirildi. Savaşçılarımız, Ukrayna yapımı 7 deniz insansız hava aracı (İHA) kullandı. Düşmanın saldırıyı engellemek için tüm çabalarına rağmen Rus korveti Merkury batırıldı. Korvetle birlikte bir Ka-27 savaş helikopteri de imha edildi" dedi.

Libya'nın Bingazi kentinde limanda demirli bulunduğu sırada patlama yaşanan Rus gemisine ilişkin Ukrayna'dan açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, " Rusya'nın savaşına karşı gerçekleştirilen örnek niteliğinde bir Ukrayna operasyonu. Bu görevlerin yerine getirilmesinde rol alan Ukrayna Güvenlik Servisi savaşçılarına ve tüm Ukrayna Savunma Kuvvetlerine teşekkür ediyorum. Operasyonun aşamalarına ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeleri dün ve bugün aldım. Belirlediğimiz hedeflere ulaşıldı. Operasyon, Libya açıklarında gerçekleştirildi. Savaşçılarımız, Ukrayna yapımı 7 deniz insansız hava aracı (İHA) kullandı. Düşmanın saldırıyı engellemek için tüm çabalarına rağmen Rus korveti Merkury batırıldı" ifadelerini kullandı.

"İkinci hedefimiz Rus kuru yük gemisi MV ANGARA'ydı, vuruldu"

Merkury'nin Rusya'nın en yeni gemilerinden biri olduğunu belirten Zelenskiy, "Geniş çaplı savaşın devam ettiği 2023 yılında hizmete alınmıştı. Korvetle birlikte bir Ka-27 savaş helikopteri de imha edildi. İkinci hedefimiz, düşmanın silah taşımak için kullandığı Rus kuru yük gemisi MV ANGARA'ydı. Sonuç: Hedef vuruldu" dedi.