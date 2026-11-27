Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de binlerce kişi, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin IKBY'nin haklarına, mali ve idari kazanımlarına yönelik politikalarını protesto etti.

Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yönelik politikaları protesto edildi. IKBY'nin başkenti Erbil'deki Tarihi Erbil Kalesi önünde toplanan binlerce kişi, Zeydi hükümetinin IKBY'nin haklarına, mali ve idari kazanımlarına yönelik politikalarına tepki gösterdi. Protestocular, Zeydi'nin adımlarının bölge halkının kararlılığını zayıflatamayacağını ifade etti.

"Ayağını bu topraklara atarken dikkat etsin"

Şerzad Ahmet adlı protestocu, Zeydi'ye seslenerek, "Ali Zeydi'ye Arapça bir mesaj iletmek istiyorum. Buraya gelmeye kalkarsa dikkatli olsun. Ayağını bu topraklara atarken dikkat etsin. Biz Kürtler, hiçbir Iraklının ayağını bölge topraklarına basmasını kabul etmeyiz. Hiçbir şekilde Iraklıların buraya gelmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

"Bu halkın görevi, IKBY'nin statüsünü ve kazanımlarını korumaktır"

Cebbar Şemsettin adlı protestocu ise IKBY'nin statüsünün ve kazanımlarının korunmasının bölge halkının görevi olduğunu belirterek, "Bu halkın, bu vatanın vatandaşlarının görevi, IKBY'nin statüsünü ve kazanımlarını korumaktır. Gördüğümüz üzere bize yönelik bazı kararlar alındı. Ancak bu kararlarla bölgeyi işgal etmek ya da bu tür girişimlerde bulunmak mümkün değildir. Çünkü başkanımızın da ifade ettiği gibi, bizden çok daha büyük ve güçlü kuvvetler denedi ancak başarılı olamadı. Bunlar da başarılı olamayacak" ifadelerini kullandı.

"Baas rejimi bütün gücüyle Kürtleri ortadan kaldırmak istedi ancak Kürt halkının karşısında duramadı"

Şirdil İhsan, Zeydi'nin 1985 doğumlu olduğunu hatırlatarak, Kürt halkının geçmişte yaşadığı acıları anlatmak için kendisine "Girdelül (Kasırga)" filmini izlemesini önerdi. İhsan, "Ali Zeydi'ye bir şey söylemek istiyorum. Kendisi 1985 doğumlu. Kürt ayaklanmasının yaşandığı dönemde henüz 6 yaşındaydı. Kendisine Girdelül filmini izlemesini öneriyorum. Kürt halkının nasıl büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve Baas rejiminin elinden nasıl kurtulduğunu görmeli. Baas rejimi bütün gücüyle Kürtleri ortadan kaldırmak istedi ancak Kürt halkının karşısında duramadı" dedi.

Kürt halkının tarihinin onur ve özgürlük dolu olduğunu vurgulayan İhsan, "Bütün Kürt sanatçılara Girdelül filmini Arapçaya çevirip seslendirmelerini öneriyorum. Böylece Kürtlerin özgürlük mücadelesiyle dolu tarihini görebilirler" ifadelerini kullandı.

"Bu tür sözler ve girişimler bizi yıldırmaz"

Süham Nevzat isimli protestocu da alınan kararları kınadıklarını belirterek, "Burada bulunan herkes Kürt. Kürt halkı bunlardan çok daha büyüktür. Enfal felaketimiz ve soykırımımız var. Bu tür sözler ve girişimler bizi yıldırmaz. Aksine, Kürt kimliğimize ve Kürtlüğümüze daha güçlü şekilde sarılmamıza vesile olur" dedi.

"Bu tür sözler ve girişimler bizi yıldırmaz"

Azat Ali ise dünyanın bütün baskılarına rağmen Kürtlerin birliklerini koruması gerektiğini belirterek, "Tarihte çok büyük imparatorlukları geride bıraktık. Bu nedenle önümüzdeki süreçte de başarıya ulaşacağımıza ve Bu tür sözler ve girişimler bizi yıldırmaz" dedi.

Protestoların nedeni Bağdat'ın yeni kararları

Protestolar, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin, Kuzey Petrol Şirketi'ndeki petrol kaçakçılığı dosyasına ilişkin soruşturmaların ardından geçen salı günü açıkladığı bir dizi kararın ardından düzenlendi. Söz konusu kararlar kapsamında, IKBY'deki tüm sınır kapılarının yönetiminin Federal Sınır Kapıları Kurumu'na devredilmesi ve petrol ile petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin onay yetkisinin Federal Petrol Bakanlığı'na verilmesi kararlaştırıldı. Kararlar ayrıca, federal hükümetin güvenlik kontrolü dışında bulunan Kerkük, Musul, Selahaddin ve Diyala vilayetlerindeki petrol sahalarının yönetiminin Federal Petrol Bakanlığı tarafından üstlenmesini de içeriyor. Bağdat yönetiminin kararları IKBY'de tepkiyle karşılanırken, bölge yönetimi ve siyasi liderler, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünde anayasanın esas alınması gerektiğini vurguladı.