Zeytin Bahçesinden Hırsızlık: Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin bahçesinden soba kovasından inşaat demirine ne gördüyse çalan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkköy Mahallesi mevkiinde M.T. isimli şahsa ait zeytin bahçesinden bulunan 7 adet inşaat demiri 1 adet koşu bandı iskeleti, 1 adet soba kovasının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı ihbar edildi. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca bölgede yapılan detaylı arama inceleme sonucunda Ü.K. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edildi. - AYDIN