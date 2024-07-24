Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA