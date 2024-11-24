Zeytin Hırsızı Suçüstü Yakalandı

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Gaziantep'te zeytin hırsızlığı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda JASAT timlerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Oğuzeli ilçesinde M.B. isimli şüpheli, bir vatandaşa ait zeytin bahçesinden zeytin çaldığı esnada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.B. isimli şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

El konulan yaklaşık 100 kilogram zeytin sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP