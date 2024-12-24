Zeytin Hırsızlarına Kır Bekçileriyle Gece Gündüz Mücadele - Son Dakika
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Zeytin Hırsızlarına Kır Bekçileriyle Gece Gündüz Mücadele

Zeytin Hırsızlarına Kır Bekçileriyle Gece Gündüz Mücadele

Ayvalık'ta zeytin hırsızlığına karşı görev yapan bekçiler, hırsızları yakalamakta başarılı oluyor.

24.12.2024 09:43
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bünyesinde görev yapan kır bekçileri, "yeşil altın" olarak da adlandırılan zeytinlere dadanan hırsızların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının çıktığı Ayvalık'taki zeytin ağaçlarıyla, bu ağaçların üzerindeki zeytin mahsulünün hırsızlardan korunması için hasat dönemi süresince Ayvalık genelindeki zeytinliklerde dolaşan bekçiler bugüne kadar çok sayıda hırsız yakalarken, çalınan malları sahiplerine iade etmesiyle güven veriyor.

Kırsal bölgelerde görevli kır bekçileri, hırsızların korkulu rüyası oldu. Bu güne kadar Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ndeki tarımsal alanlarda da ürün hırsızlarını yakalayan bekçiler, şimdilerde de zeytin hırsızlığına karşı verdiği amansız mücadele ile yüreklerde taht kuruyor.

Şu anda kurumda 22 bekçinin görev yaptığını anlatan Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanı Muhittin Tüfekçi, "Bizler devamlı arazilerdeyiz. Koruma Başkanlığımız kırsal mahallelerde, ova ve tepelerde, kısacası üreticimizin en ücra köşelerdeki zeytin ağaçlarını koruyabilmek için 7/24 görev başındayız. Sorumlu olduğumuz meralara kurduğumuz fotokapanlar ve dronlarımızla müstahsilimizin zeytin ağaçlarına, hırsızların dışında; büyükbaş ve küçükbaş sahipli hayvanların zarar vermemesi için hummalı çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Bu süreçte tonlarca zeytin çalmaya yeltenen çok sayıda hırsız yakaladıklarının altını çizen Başkan Tüfekçi, "Yakalanan hırsızları jandarmaya teslim ediyoruz. Alınan ürünleri de sahiplerine iade ediyoruz. Bundan sonra da zeytin hırsızlarına verdiğimiz amansız mücadelemiz durmak bilmeyecek. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için gece gündüz demeden çalışacak ve müstahsillerimizin bizlere emanetlerini kendi malımız gibi korumayı sürdüreceğiz" dedi.

Modernizasyonu arttırıyorlar

Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanı Muhittin Tüfekçi, göreve gelir gelmez kuruma bağlı kır bekçilerinin can güvenlikleri için ilk icraatlardan birinin de her bekçiye birer yaka güvenlik kamerası ile GPRS'li el telsizi satın aldıklarını kaydederek, önümüzdeki günlerde de kuruma gece görüşlü dronlar satın alacaklarını sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zeytin Hırsızlarına Kır Bekçileriyle Gece Gündüz Mücadele - Son Dakika

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