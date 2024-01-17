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Zeytinburnu'nda içinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarı bulunan çantayı çalıp soyundu: O anlar kamerada - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda içinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarı bulunan çantayı çalıp soyundu: O anlar kamerada

Zeytinburnu'nda bir mağazaya giren 3 kadın hırsız, içerisinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarının bulunduğu çantayı çaldı. Ardından biri yakalanmamak için soyunmaya başladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından dükkan sahibi polise başvurdu.

Zeytinburnu\'nda içinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarı bulunan çantayı çalıp soyundu: O anlar kamerada
17.01.2024 - 22:29,  Güncelleme: 22:34
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Zeytinburnu'nda içinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarı bulunan çantayı çalıp soyundu: O anlar kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda mağazaya giren 3 kadın hırsız, içerisinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarının bulunduğu çantayı çaldı. Ardından kadınlardan biri yakalanmamak için soyundu. O anlar güvenlik kamarasına yansıdı.

Olay Pazartesi günü öğle saatlerinde Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'ndeki kıyafet satışı yapılan mağazada meydana geldi. İddiaya göre 3 kadın hırsız, dükkana girdikten sonra kasaya yönelerek çalışanı oyalama başladı.

Kadınlar çantayı çalıp soyunmaya başladı

Kadınlardan biri, el çabukluğuyla tezgahtaki kasanın yanındaki ve içinde 3 bin dolar, 150 bin lira ve 2 araba anahtarı ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı çaldı. Bu sırada hırsızlardan biri ise soyunmaya başladı. Gözlerine inanamayan görevli, dışarı çıkarak diğer esnaflara haber verdi. Dükkanın dışarı çıkan kadın soyunmaya devam etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kadınlar kaçarken, dükkan sahibi polis merkezine giderek şikayette bulundu.

"Çantanın içerisinde 3 bin dolar ve arabaların anahtarları vardı"

Yaşadığı olayı anlatan mağaza sahibi Selahattin Aydın, "Ben diğer dükkandaydım elemanlar buradaydı. Daha sonra beni arayıp hırsızların geldiğini söyledi. Masanın arkasında çantam vardı. Çantanın içerisinde 3 bin dolar ve arabaların anahtarları vardı. Mücadele de etmişler ama kadınlar soyununca esnaf arkadaşlar da müdahale edememiş. Bu sokaklarda her sene böyle olaylar oluyor. Zeytinburnu esnafı bu durumdan şikayetçi. Bayağı mağduruz" dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 şüpheli kadından birinin soyunduğu ardından 3'nünde hızlı şekilde kaçtığı görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda içinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarı bulunan çantayı çalıp soyundu: O anlar kamerada - Son Dakika


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