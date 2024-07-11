Zeytinburnu'nda cezaevinden çıkan şahsın arkadaşı tarafından öldürülme anları görüntülendi - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda cezaevinden çıkan şahsın arkadaşı tarafından öldürülme anları görüntülendi

Zeytinburnu'nda 1 yıl önce cezaevinden çıkan bir şahsın, çocukluk arkadaşı tarafından silahla öldürüldüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işyerinin kapısından ateş açan şahsın silahının tutukluk yaptığı ve ardından şahsın vurulduğu görülüyor. Cinayet zanlısının ve olaya karışanların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

11.07.2024 20:15
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Zeytinburnu'nda 1 yıl önce cezaevinden çıkan şahsın, çocukluk arkadaşı tarafından silahla öldürüldüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 1 yıl önce cezaevinden çıkan şahsın, çocukluk arkadaşı tarafından silahla öldürüldüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

8 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 48. Sokak'taki elektronik tamiri yapılan bir işyerinde meydana gelmişti. 2018'de uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçlamasıyla girdiği cezaevinden 2023 yılında tahliye olan Mert Kutluer, olay günü iş yerinin yanındaki market sahibiyle tartışmış, market sahibi Mert Kutluer'in çocukluk arkadaşlarını çağırmıştı. Taraftar arasında çıkan kavgada Kutluer'in iş yerinin camına taş atılmış, dükkandan çıkan Kutluer tartıştığı kişilerden birinin açtığı ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmişti.

Cinayet anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Katil zanlısının ve olaya karışanların yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülürken cinayet anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde işyerinin kapısından ateş açan şahsın silahının tutukluluk yaptığı, ardından babasıyla birlikte iş yerinden çıkan Kutluer'in vurulduğu görülüyor.

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Çocukluk, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda cezaevinden çıkan şahsın arkadaşı tarafından öldürülme anları görüntülendi - Son Dakika

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