Zeytinburnu\'nda dehşet anlarının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Zeytinburnu'nda dehşet anların yeni görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişinin arkadaşının başını keserek aşağı atma olayının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Dehşete düşüren görüntüde, başın sokağa atılması ve vatandaşların korkarak kaçması görülüyor.

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Şehit Erkan Alyanak Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana gelmişti. Yabancı uyruklu iki kişi arasında çatı katında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya çıkmıştı. Kavga etmeye etmeye şahıslardan biri eline geçirdiği baltayla diğerini öldürerek kafasını kesmişti. Dehşete düşüren olayda şahıs, arkadaşının kafasını çatıdan aşağı atmıştı. Adam kısa süre sonra kendisini boşluğa bırakarak intihar girişimde bulunmuştu. Dehşete düşüren anların yeni görüntüsü ortaya çıktı. Kafası kesilen şahsın başının sokağa atılma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, kesilen başın sokağa atılma anı ve vatandaşların korkarak kaçması görülüyor.